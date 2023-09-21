Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Польша отказывается от поставок оружия Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что сейчас эта страна не передает оружие Украине, потому что занята вооружением собственной армии. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Polsat.

„Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу", - сказал Моравецкий.

Заявление Моравецкого привлекло широкое внимание СМИ на фоне разногласий Киева и Варшавы по поводу экспорта украинского зерна. При этом премьер не говорил, что передача оружия прекратилась именно сейчас — и из контекста интервью этого не следовало.

Моравецкий также подчеркнул, что хаб в городе Жешув, через который в Украину переправляется вооружение из США и других стран НАТО, „все время исполняет ту же роль, что и исполнял, и будет исполнять".

Польша с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказала Киеву военную помощь на сумму более трех миллиардов евро. Эти поставки включали боеприпасы, бронированную и тяжелую технику, а также советские истребители

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