Председатель Евросовета жестко обратился к России в ООН

Председатель Евросовета Шарль Мишель жестко обратился к России в ООН.

"Украина - это место преступления. Преступник находится в этом самом помещении. Вы знаете, кто вы. И мы все являемся свидетелями", - написал он в Twitter, цитируя свое выступление и обращение к представителю РФ на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава Евросовета подчеркнул, что Совбез ООН создан для того, чтобы говорить "нет" агрессии, чтобы защищать мир и безопасность для всех.

"Кремль мечтает о восстановлении прежней российской империи, - заявил Мишель. - После Украины - кто будет следующим?".