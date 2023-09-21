Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Председатель Евросовета жестко обратился к России в ООН

Председатель Евросовета Шарль Мишель жестко обратился к России в ООН.

"Украина - это место преступления. Преступник находится в этом самом помещении. Вы знаете, кто вы. И мы все являемся свидетелями", - написал он в Twitter, цитируя свое выступление и обращение к представителю РФ на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава Евросовета подчеркнул, что Совбез ООН создан для того, чтобы говорить "нет" агрессии, чтобы защищать мир и безопасность для всех.

"Кремль мечтает о восстановлении прежней российской империи, - заявил Мишель. - После Украины - кто будет следующим?".



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