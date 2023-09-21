Минобороны РБ анонсировало двусторонние комплексные учения и маневры

В Вооруженных Силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное учение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Цель учения – совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий», - говорится в сообщении.

Согласно информации, маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей.

«При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов», - утверждает ведомство.