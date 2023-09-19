Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана 19 сентября.

Согласно заявлению, мероприятия начали "с целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения".

Как заявили в министерстве, в рамках мероприятий "с применением высокоточного оружия" на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

О мероприятиях было проинформировано командование "миротворческого контингента" Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра, говорится в заявлении.

"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводят только легитимные военные цели", – сказано в сообщении.

В министерстве отдельно заявили об усилении напряженности в последние месяцы из-за "систематических обстрелов позиций Азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжения минирования территорий, проведения работ по инженерному совершенствованию боевых позиций, а также увеличения количества окопов и блиндажей".

По данным армянского издания EVN Report, азербайджанские войска атаковали Нагорный Карабах, используя тяжелую артиллерию, включая БПЛА. Местные журналисты сообщают, что целями являются различные районы Ханкенди (армянское название – Степанакерт).

В соцсетях публикуют кадры из Ханкенди, на которых слышны звуки воздушной тревоги и выстрелы.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

На фоне угрозы эскалации Пашинян заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном.