Украинские военные во время наступления у Бахмута разбили элитные части россиян

Украинские войска во время успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части российских оккупантов. Об этом говорится в отчете ISW.

В нем сообщается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клещевки.

Это подтверждает, в частности, заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31 бригады ВДВ. Как отмечается, 72-я мотострелковая бригада, вероятнее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя ее точные потери остаются неясны.

Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках остановить наступательную операцию Сил обороны. Вероятно, россияне понесли большие потери. Если недавнее наступление ВСУ к югу от Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то командование РФ, вероятнее всего, будет перераспределять элементы другого относительно элитного соединения для поддержки критических элементов своей обороны к югу от Бахмута.