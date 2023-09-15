Последнее обновление: 15.09.2023 13:07

Воздушные силы Украины сбили 17 запущенных РФ "шахедов"

Силы обороны в ночь на 15 сентября уничтожили все 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу Воздушные силы ВС Украины.

“Всего зафиксировано пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования”, - говорится в сообщении.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны.

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