Во Дворце мира в Гааге 18 сентября начинаются слушания по делу против России по обвинениям о нарушении ею Конвенции о запрещении геноцида.

Россия, которая на предыдущих слушаниях игнорировала процесс, на этот раз решила прислать делегацию юристов в Гаагу, чтобы защищаться от обвинений. Интересы РФ представляют специалисты российского МИД, нанятые ими юристы из компании "Монастырский, Зюба и Степанов".

Интересы РФ согласились представлять юристы-ученые из Ирана, Китая, Перу и юрист с французской лицензией Жан-Шарль Чикая, который не является ученым, а известен тем, что представляет интересы наиболее одиозных африканских диктаторов.

Украину, кроме специалистов МИД, будут представлять представители авторитетной международной юркомпании Covington & Burling, а также команда ученых-международников, которая уже длительное время отстаивает интересы Украины в Гааге, во главе с профессором Йельской школы права Гарольдом Коу и профессором Университета Париж-Нантер Жаном-Марком Тувененом.

Также к иску Украины против РФ присоединились еще 32 государства мира.