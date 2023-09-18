Евросоюз призовет к реформе Совбеза на Генассамблее ООН

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о желании Евросоюза приобщиться к реформе Совбеза ООН.

По его словам, ЕС хочет не только сохранить ООН и многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок, основанный на правилах, основанных на ценностях Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что своей агрессивной войной против Украины Россия – ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН – растоптала Устав организации.

Как отмечает Боррель, РФ препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе ООН.

"Для того, чтобы восстановить уникальную легитимность ООН, необходимо срочно сделать Совет Безопасности более репрезентативным, чтобы отразить изменения, которые произошли в мире, и, в частности, предоставить голос Африке", – считает глава европейской дипломатии.

Вопрос о реформе органа особенно остро встал в связи с полномасштабным вторжением России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.