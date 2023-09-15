Приезжавший к Лукашенко министр обороны Китая находится под следствием

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на разведку США и данные высокопоставленных американских чиновников.

«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание.

Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах. Также в августе Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня. Их заподозрили в утечке секретной информации.

Китай также официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре.

Ли Шанфу 17 августа встречался в Минске с Лукашенко.