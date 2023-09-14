США ввели санкции против 5 турецких компаний, которые помогали РФ обходить ограничения

США ввели санкции против пяти турецких фирм, которые помогают РФ избегать санкций. Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США, эти фирмы, среди которых судоходные и торговые компании, обвинены в оказании помощи в ремонте подсанкционных судов, связанных с Минобороны России, и содействии передаче "товаров двойного назначения".

Они стали частью более широкого пакета санкций против России, включающего санкции против более чем 150 компаний.

"В течение последних 18 месяцев мы делились своим беспокойством с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, против кого мы ввели санкции и кто связан с российской войной", - сказал на условиях анонимности представитель Минфина США.

Так, в санкционный список добавили компании Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi - по словам американского ведомства, они были среди тех, на которые полагалась Россия при импорте "крайне необходимых товаров двойного назначения для обеспечения ее неспровоцированной агрессивной войны в Украине".

В Минфине США заявили, что первая компания осуществила сотни поставок подсанкционным российским предприятиям, которые являются частью цепи поставок для производства военных беспилотников, используемых в войне в Украине.

А вторая - отправляла в Россию датчики и измерительные инструменты.

Также санкции ввели против компании Denkar Ship Construction за предоставление услуг по судоремонту судов компании, связанной с Министерством обороны России.

Санкции также коснутся турецкого судостроительного агентства ID Ship Agency и его владельца Илькера Догруйола, а также компании CTL Limited, которая, по словам Госдепартамента, является посредником, поставляющим электронные компоненты американского и европейского происхождения компаниям в России.

В целом широкий пакет санкций нацелен на российскую промышленную базу, морской сектор и поставщиков технологий, а также на предприятия, производящие и ремонтирующие российские системы вооружений.