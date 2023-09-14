Суд ЕС отказался отменять санкции против Венесуэлы

Суд общей юрисдикции Европейского Союза (General Court) отклонил иск Венесуэлы, которая требовала отмены санкций, введенных ЕС в 2017 году, говорится в решении суда, вынесенном в среду.

В 2018 году Венесуэла обжаловала в суде ограничительные меры, которые ЕС ввел ранее из-за ухудшения в стране ситуации с правами человека, верховенством права и демократией.

13 ноября 2017 года Совет ЕС решил ввести санкции в отношении Венесуэлы. Меры вводили запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также услуг, связанных с этим оборудованием и военной техникой, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Венесуэле или для использования в Венесуэле.

Суд отклонил все аргументы Венесуэлы в поддержку ее иска. Суд заявил, что общая ситуация, которая привела к введению ограничительных мер, а также цели, которые преследовали эти меры, были подробно разъяснены Европейским советом и не могли быть неизвестными Венесуэле.

Суд также отклонил жалобу Венесуэлы относительно якобы неточности данных, на которых основывалось решение о применении санкций.

По мнению суда, ЕС опирался на достоверные данные и надежную информацию для оценки ситуации, а Венесуэла не смогла продемонстрировать, что факты, на которые она ссылалась, были существенно неточными.

Вынесенное решение может быть обжаловано в Суде ЕС (Court of Justice).