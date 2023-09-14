Последнее обновление: 14.09.2023 10:44

Европарламент отреагировал на запрет Лукашенко выдавать белорусам паспорта за рубежом

Европарламент принял резолюцию "Об отношениях с Беларусью" после того, как режим Лукашенко лишил права своих граждан получать паспорта за рубежом.

В документе Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для тех, кто выезжает из Беларуси по политическим мотивам, или тех, кто нуждается в медицинском лечении в результате насилия, совершенного против них.

Он также призвал Еврокомиссию и государства-члены подготовить правила и процедуры для рассмотрения случаев, когда правозащитников и других активистов гражданского общества лишают гражданства в Беларуси, а также оказывать поддержку тем белорусам, проживающим в ЕС, у которых заканчивается срок действия документов, удостоверяющих личность, и которые не имеют возможности восстановить их, поскольку не могут вернуться в Беларусь.

"Белорусское общество продолжает сталкиваться с системными нарушениями прав человека и преступлениями против человечности, совершенными режимом Лукашенко. Более 1 500 человек остаются заключенными по политическим мотивам, а около 300 000 белорусов покинули страну вследствие преследований или страха перед ними", – говорится в резолюции.

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