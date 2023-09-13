Последнее обновление: 13.09.2023 16:53

ЕС окажет помощь пострадавшей от наводнений Ливии

Евросоюз после запроса Ливии о международной помощи начинает передавать в страну вещи и оборудование для реагирования на последствия катастрофических наводнений. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Германия, Румыния и Финляндия уже предложили через Механизм гражданской защиты ЕС палатки, полевые койкоместа, одеяла, 80 генераторов, продукты питания, цистерны для питьевой воды.

Также ЕС выделил первый транш в размере 500 тысяч евро на финансирование наиболее неотложных гуманитарных потребностей Ливии. Средства будут использованы при посредничестве партнерских организаций, которые работают в стране и поставляют воду, продукты и вещи первой необходимости для пострадавших.

По заявлениям представителей власти, в Ливии в результате наводнений погибли более 5 тысяч человек, ожидается, что эта цифра будет расти.

Ранее ЕС анонсировал первый миллион евро на гуманитарную помощь Марокко в связи с разрушительным землетрясением.



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