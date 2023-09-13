Apple представила iPhone 15

Компания Apple во вторник, 12 сентября, представила новую линейку смартфонов iPhone 15. Также были презентованы и другие новинки.

Онлайн-трансляция главного ежегодного мероприятия Apple проходит на официальном YouTube-канале корпорации и на сайте Apple.

Уже известно, что предварительные заказы на все модели смартфона, включая Pro и Pro Max, предположительно будут приниматься спустя три дня после презентации, с 15 сентября.

iPhone 15 представлен линейкой из 6,1-дюймового iPhone 15, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Max и 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max.

Новые iPhone 15 будут снабжены более быстрой зарядкой, которую будет обеспечивать универсальный разъем USB-C вместо Lightning: это диктует европейское законодательство.

Самая дешевая модель iPhone 15 должна стоить от 799 долларов. Обещается, что цена iPhone 15 и 15 Plus будет аналогична стоимости iPhone 14.

Линейка iPhone mini продолжена не будет.

Основные характеристики iPhone 15:

экраны 6,1 и 6,7 дюймов;

чипсет Apple A16 Bionic;

разрешение основной камеры выросло с 12 до 48 Мп;

защитное стекло Ceramic Shield;

пять цветов корпуса

48-мегапиксельная основная камера.