ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех россиян, наложенных из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Агентство отмечает, что ЕС не будет продлевать санкции против российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.

ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

Срок действия следующей партии санкций истекает 15 сентября.