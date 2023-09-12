Последнее обновление: 12.09.2023 12:06

США пригрозили Северной Корее санкциями в случае передачи оружия

На фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить существующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в понедельник.

По его словам, Вашингтон будет внимательно следить за ходом встречи между Кимом и Путиным, напомнив обеим странам, что "любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", и что США "без колебаний введут новые санкции".

По мнению аналитиков, в обмен на оружие Ким может получить крайне необходимую энергетическую и продовольственную помощь, а также передовые оружейные технологии, в том числе связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами и военными разведывательными спутниками.

Существуют опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, предназначенных для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии.

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