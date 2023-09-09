Не менее 632 человек погибли в результате землетрясения в Марокко

В результате мощного землетрясения в Марокко погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 получили ранения, сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горах Высокий Атлас около 23:00 по местному времени и было ощутимо во многих городах Марокко, а также в Алжире и Испании.

Большинство жертв погибли в труднодоступных горных районах, где многие дома были построены из неустойчивых материалов.

В Марракеше, ближайшем к эпицентру крупном городе, обрушились некоторые дома в старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также были повреждены некоторые здания в столице Рабате и других крупных городах.

Министерство внутренних дел Марокко призвало к спокойствию и сообщило, что правительство оказывает помощь пострадавшим.