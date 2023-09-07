Профильный еврокомиссар поддержал предложение о расширении ЕС до 2030 года

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года, а не официальную позицию своей руководительницы Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico.

Венгерский комиссар Оливер Варгеи не согласился с позицией Еврокомиссии о том, что не должно быть конечной даты расширения ЕС, что ставит под сомнение внутреннее единство исполнительной власти ЕС в этом вопросе, говорится в публикации.

Ссылаясь на график расширения, предложенный Мишелем, Варгеи заявил в среду, что Еврокомиссия должна быть готова принять новых членов к 2030 году.

"Со своей стороны мы неутомимо работали в этом направлении – поэтому я очень рад, что наконец страны-члены ЕС также начинают двигаться и мобилизоваться политически, и готовы инвестировать политически, чтобы иметь новых членов ЕС к 2030 году", – сказал Варгеи во время пресс-конференции в Анкаре с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Издание Politico отмечает, что эта позиция отходит от официальной позиции Комиссии о том, что расширение ЕС является "процессом, основанным на заслугах", который не имеет официального дедлайна.