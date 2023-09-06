Латвия может получить РСЗО HIMARS и противокорабельные ракетные комплексы

Латвия может получить ракетные системы HIMARS и противокорабельные ракетные комплексы в 2026-2027 годах. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что получение этих комплексов зависит не только от Латвии, но и от ее партнера США, которые делают большой вклад в этот процесс, сообщает Delfi.

Латвийское Минобороны разработало три проекта ракетных систем – береговой обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии.

Латвия и Эстония совместно выбрали системы ПВО средней дальности IRIS-T, и это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.

Возможную сумму закупки и другие детали пока не разглашают, но поставки систем могут начаться в 2025 году.

Минобороны также продолжает процесс закупки у США шести ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS.