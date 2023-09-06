Саудовская Аравия и РФ сокращают добычу и экспорт нефти до конца года

Саудовская Аравия заявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в день до конца года. Об этом сообщило государственное агентство королевства SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии к концу текущего года ожидается на уровне 9 млн б/д, передает Reuters.

Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью сокращения или увеличения производства.

Кроме того, добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года продолжит Россия, заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

В российском правительстве объясняют, что сокращение экспорта нефти необходимо "для поддержания стабильности и баланса" на нефтяных рынках.

Добровольные сокращения России также будут пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке.

После заявлений Саудовской Аравии и России, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,44 доллара или примерно на 1,6%, до 90,44 доллара за баррель до 13:34 по Гринвичу.

Цена на Brent превысила уровень 90 долларов впервые с ноября прошлого года.

Между тем октябрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,85 доллара, или примерно на 2%, до 87,4 доллара.