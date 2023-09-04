Эрдоган не убедил Путина вернуться к "зерновой сделке"

Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле. Об этом заявил Путин на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоровв Сочи.

Для возвращения России к "зерновой сделке" Путин требует выполнения поставленных ранее требований.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал Путин.

Он ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".