Последнее обновление: 01.09.2023 16:17

МВД РБ внесло в "экстремистский список" еще 72 человека

МВД РБ добавило в список "лиц, причастных к экстремистской деятельности", еще 72 человека, в том числе 19 женщин. Об этом свидетельствует обновленный перечень, опубликованный на сайте ведомства.

Теперь в списке фигурируют 3250 фамилий.

В числе прочих к "экстремистам" причислили известного столичного учителя, сооснователя репетиторского центра "100 баллов" Евгения Ливянта и фигурантов его уголовного дела: супругу Юлию Ливянт, дочерей Анну и Галину Ливянт, мужа последней Никиту Дрозда, совладельца упомянутого центра Алексея Иванова, а также проходившую по тому же делу Александру Энсайн (Вильчицкую).

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