Литва попросила командующего ВВС НАТО усилить оборону Балтии

Заместитель министра обороны Литвы Жилвинас Томкус встретился в четверг с командующим воздушных сил НАТО генералом Джеймсом Хеккером и попросил усилить оборону стран Балтии. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

Во время встречи на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе Томкус попросил командующего развернуть большее количество средств, в том числе истребителей и систем.

Страны Балтии стремятся к тому, чтобы Альянс превратил миссию воздушной полиции в мандат противовоздушной обороны, который включал бы больше истребителей и систем противовоздушной обороны. В середине июня в НАТО согласовали модель ротационной противовоздушной обороны.

"Решение о ротационной модели ПВО НАТО является своевременным и чрезвычайно важным для успешного сдерживания и обеспечения плавного перехода от миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства к противовоздушной обороне", – заявил Томкус.

По его словам, приоритетом сейчас является немедленное внедрение ротационной модели противовоздушной обороны НАТО, начиная с восточной части альянса.

В рамках июльского саммита НАТО в Вильнюсе Эстония, Латвия и Литва также подписали соглашение о расширении воздушного пространства для деятельности Альянса в их регионе. Благодаря этому союзники по НАТО получили неограниченный доступ к объединенному воздушному пространству стран Балтии для проведения масштабных учений.