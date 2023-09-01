Последнее обновление: 01.09.2023 16:17

На заводе крупнейшего производителя меди в Европе произошла масштабная кража

Крупнейший производитель меди в Европе Aurubis заявил, что стал объектом огромной кражи, которая может привести к сотням миллионов евро убытков и невыполнению годового финансового плана. Об этом сообщение Financial Times.

Немецкая компания заявила, что обнаружила несоответствие между запасами и отгрузками металла на своем перерабатывающем заводе в Гамбурге. Это несоответствие привело к выводу, что компания стала жертвой преступной деятельности.

Aurubis производит около 1,1 млн тонн медного листа в год. Для выяснения обстоятельств серьезного признака нехватки металла компания привлекла Государственное ведомство уголовных расследований Германии.

"Этот скандал стал последним, всколыхнувшим металлургическую отрасль после того, как мировой сырьевой трейдер Trafigura обвинил трейдера из Индии в мошенничестве с никелем на сумму 590 млн долларов, а в начале этого года на складах Лондонской биржи металлов были обнаружены мешки с никелем, наполненные камнями", - говорится в сообщении.

Aurubis ожидает, что убытки из-за недостатка металла могут достичь сотен млн евро. Как следствие, ее прогноз по прибыли до налогообложения за год до конца сентября в размере 450 - 550 млн евро не будет достигнут.

Компания начала расследование с привлечением внутренних и внешних экспертов, чтобы лучше понять, что произошло, и предложить меры для улучшения безопасности на своих объектах в Гамбурге.

Aurubis является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди, имеющей перерабатывающие предприятия по всей Европе, в том числе крупный комплекс в южной части Гамбурга. В прошлом году ее доход составил 18,5 млрд евро.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование