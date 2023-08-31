Последнее обновление: 31.08.2023 17:51

Польша не отреагировала на приглашение понаблюдать за учениями ОДКБ

Польша пока не ответила на приглашение понаблюдать за учениями ОДКБ. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе. Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", - сказал чиновник.

На заседании Совбеза Лукашенко заявил, что польская сторона была приглашена наблюдать за учениями, чтобы "исключить любые инсинуации по этому поводу".



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