Литва создает межведомственную группу для определения угроз со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Национального центра антикризисного управления Вилмантас Виткаускас.

По его словам, группа займется выявлением индикаторов угроз и в ближайшее время разработает четкий план действий.

"Различные меры по снижению угроз — такие как сокращение времени работы пограничных пунктов, ужесточение проверок, ужесточение контроля над акцизными товарами или ограничение определенных транспортных пропускных мощностей — будут вводиться с учетом созданной системы объективных показателей угроз", - отметил Виткаускас, которого цитируют литовские медиа.

Дополнительное закрытие пунктов пропуска или полное закрытие границы с Беларусью также будет предусмотрено "после оценки того, в какой мере система индикаторов выявляет угрозы соответствующего масштаба", добавил он.