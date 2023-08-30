Украина модернизирует ракеты "Нептун" и они смогут долетать до Москвы

Москве и некоторым объектам внутри РФ, которые Украина не может поразить оружием, переданным западными партнерами, грозит удар украинской модифицированной ракетой. Об этом пишет издание The Drive в проекте The War Zone, ссылаясь на чиновников из Министерства обороны Украины.

В частности, речь идет о модификациях ракеты "Нептун" класса "земля – земля". Отмечается, что именно такой ракетой 24 августа была поражена ПВО С-400 в районе села Оленевка на мысе Тарханкут.

Ранее источник сообщал, что у Украины не было хорошей системы наведения для этого, однако 28 августа заявил, что страна разработала свою, которая позволяет доставить ракету в заранее определенное место. Отмечается, что модификация использует инфракрасную систему наведения, которая ищет и фиксирует цель на основе загруженного изображения, после чего проводит окончательную атаку по цели. В этот момент ракета не излучает никаких радиоволн и не испускает никаких сигналов - инфракрасное наведение работает в пассивном режиме, поэтому ракету невозможно засечь.

Если цель идентифицировать в ИК-диапазоне невозможно, ракета прекращает атаку (нет нежелательного ущерба).

Источник The War Zone подчеркнул, что на данном этапе произведены уже несколько десятков ракет.