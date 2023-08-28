Спрос на низкоуглеродное бункерное топливо растет из-за ужесточения регулирования - S&P

Все большее число государственных регулирующих органов подталкивает судовладельцев к использованию более экологичных видов топлива для снижения воздействия на окружающую среду, отмечает издание S&P Global.

В течение десятилетий морские перевозки осуществлялись на мазуте (авторы статьи S&P Global называют его "остаточным топливом") с высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ. Ввиду недостаточности добровольных усилий частного сектора главной силой продвижения судоходства с низким углеродным следом стало Специализированное агентство при ООН. Международная морская организация (IMO) планирует поэтапное введение правил по ограничению выбросов парниковых газов для декарбонизации трансграничного судоходства и достижения "чистого нуля" к 2050 году.

"Помимо усилий некоторых корпораций, нереально увидеть, что судоходство декарбонизирует само себя по доброте душевной и из-за заботы об окружающей среде", - заметил владелец консалтинговой компании 2050 Marine Energy Адриан Толсон. Поэтому, полагает эксперт, IMO стало главной движущей силой перемен в секторе при недостаточных усилиях со стороны частного сектора.

По словам участников отрасли, различные региональные и национальные правительства также разрабатывают собственные правила регулирования.

Лидирующее место в области сокращения выбросов CO2 во время эксплуатации судов занимает Евросоюз. С 2024 года Брюссель планирует распространить систему торговли квотами на морские перевозки, а с 2025 - ввести требования к интенсивности выбросов. Оба свода правил будут распространяться на рейсы в порты ЕС, из них и между ними.

По утверждению S&P Global, судоходное законодательство способно изменить динамику бункеровочного рынка. Об этом свидетельствуют правила IMO, предписывающие судам с 2020 года сжигать топливо с предельным содержанием серы 0,5% вместо прежних 3,5%, за исключением судов, оснащенных скрубберами. В 2022 году потребление низкосернистого судового топлива достигло 143,1 млн. тонн - 45% от общего спроса.

Некоторые крупнейшие бункерные хабы пытаются позиционировать себя с учетом изменения состава бункерного топлива, разрабатывая стандарты заправки и предоставляя финансовые стимулы для использования новых видов топлива.

Роттердам получил в прошлом году 9% своих топливных продаж за счет альтернативных видов топлива, таких как СПГ (сжиженный природный газ), смесь с биотопливом и метанол. Доля в продажах порта Сингапура в 2022 году составила 0,3%, однако продажи достигли рекордного месячного уровня из-за первой сделки с метанолом.

По прогнозам аналитиков S&P Global, из-за активных усилий правительств и бизнеса по декарбонизации спрос на низкоуглеродное бункерное топливо возрастет с 845 тыс. тонн в 2022 году до 12,5 млн. тонн в 2030 году. Их доля в общем объеме морского топлива за 8 лет возрастет с 0,3% до 3,8%.