Словакия отказалась от российского ядерного топлива

Словакия заключила соглашение с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС, еще одним поставщиком может стать Франция. Таким образом страна избавляется от зависимости от топлива из России. Об этом сообщает Euractiv.

"Почти 60% производимой Словакией электроэнергии поступает от атомных электростанций, которые, в свою очередь, получают исключительно российское ядерное топливо. Этого больше не будет после того, как международный тендер обеспечил соглашение на поставку Slovenské elektrárne "единственной полностью западной альтернативы", - пишет издание.

По словам гендиректора Slovenske elektrárny Бранислава Стричека, обеспечение другого поставщика ядерного топлива для словацких электростанций является важным шагом к укреплению энергетической безопасности страны.

"Атомные электростанции являются важной опорой в энергетическом балансе нашей страны, поэтому я считаю крайне важным обеспечить диверсификацию поставок ядерного топлива для их стабильной работы", - сказал он.

Однако сначала топливо должно пройти процесс одобрения специально для использования в словацких ядерных реакторах. После этой процедуры топливо не из РФ начнет поступать через год.

Slovenské elektrárne стремится приобрести хотя бы одного дополнительного поставщика энергетического топлива. В мае компания подписала меморандум о сотрудничестве с французской компанией Framatom.