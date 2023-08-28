Премьер Чехии выступил против замораживания войны в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что надо остановить попытки РФ воссоздать ее сферы влияния, иначе это подстегнет не только режим Владимира Путина, но и других агрессоров. Об этом он заявил на совещании чешских послов, сообщает Ceske Noviny.

По его словам, шансы на быстрое решение конфликта "оказались небольшими и становятся все меньше", ведь последствия российской агрессии "многочисленны, и они также в определенной степени способствуют нервозности", которую испытывают в Чехии.

"Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому надо идти, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях", – считает Фиала.

Он выразил убеждение, что Чехия должна продолжать свою военную и другую помощь Украине, а также поддерживать ее интеграцию в ЕС и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению страны.