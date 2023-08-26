Беларусь привлечет кредит Росэксимбанка

Cовмин РБ одобрил проект договора с российским Росэксимбанком об открытии кредитной линии, следует из постановления №559 от 24 августа 2023 года.

" Одобрить проект Договора об открытии кредитной линии между Правительством Республики Беларусь (в лице Министерства финансов Республики Беларусь) и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (далее – Договор) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

В постановлении не указываются объемы и условия кредитования.