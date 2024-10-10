Власти Беларуси хотят привлечь кредит РФ для покрытия части дефицита бюджета

Власти Беларуси хотят привлечь кредит РФ для покрытия части дефицита республиканского бюджета на 2025 год. Об этом в парламенте сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

По его словам, дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в размере около 4,5 млрд рублей (около $1,37 млрд).

"Практически 1 млрд рублей из 4,5 млрд - это будет внешнее привлечение. Часть этих средств будет привлечена из РФ в виде кредита", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

Он пояснил, что согласно заложенным параметрам, дефицит не должен превышать 3% ВВП, в проекте же на 2025 год этот показатель предусмотрен на уровне около 1,6% ВВП.

"Это приемлемый уровень", - считает он.