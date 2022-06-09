Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным на $1,5 млрд. на импортозамещение

Россия предоставит $1,5 млрд на участие Беларуси в программах импортозамещения, заявил сегодня Лукашенко на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.

"С Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретны проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться", - заявил Лукашенко.

По его словам, у Беларуси есть необходимые ресурсы для участия в российских программах импортозамещения.

"Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, даже начиная со сборки техники, которая нужна будет в вашем регионе", - также сказал пенсионер, отметив, что у Беларуси есть большой и успешный опыт кооперационного взаимодействия по выпуску различных видов техники - от автомобильной до сельскохозяйственной.

"Можем поделиться наработками", - предложил Лукашенко.