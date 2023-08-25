Литва вызвала белорусского посла из-за спиленных пограничных столбов

Министерство иностранных дел Литвы в пятницу выразило протест временному поверенному в делах Беларуси из-за инцидента на границе, во время которого неизвестные спилили два пограничных столба с камерами наблюдения. Об этом говорится в сообщении литовского МИД.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа, на территории пункта пропуска "Кабеляй" Варенского пограничного отряда литовской Государственной пограничной службы, вблизи села Мустейка Варенского района Литвы.

В этом месте невозможно установить физический барьер из-за природных особенностей – там заболоченная местность, поэтому литовские пограничники поставили камеры наблюдения.

Литовские правоохранители утверждают, что столбы с камерами спилили двое неизвестных, которые пришли с территории Беларуси. Среди версий, которые рассматривает следствие, – провокации режима Лукашенко и деятельность контрабандистов.

"Министерство иностранных дел Литвы настоятельно призвало белорусскую сторону как можно быстрее предоставить объяснения относительно инцидента и принять все необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем", – говорится в заявлении литовского МИД.