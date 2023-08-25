Последнее обновление: 25.08.2023 14:17

Финляндия утвердила новый пакет военной помощи Украине на €94 млн

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства 25 августа 2023 года принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении финского правительства.

Согласно информации, замена оборонных средств, содержащихся в этом пакете, будет стоить Финляндии примерно €94 млн. Совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, составляет около €1,3 млрд.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.



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