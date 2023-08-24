Последнее обновление: 24.08.2023 17:21

Рада упростила процедуру ввоза военной техники из стран НАТО

Верховная Рада приняла закон, которым процедура декларирования военной техники и других товаров при ввозе военной техники в Украину унифицируется по стандартам НАТО. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон № 9402 вносит изменения в Таможенный кодекс и другие законы Украины относительно унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники и других товаров.

Законопроектом предлагается разрешить при таможенном оформлении грузов от подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, которые допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения.

Также применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита.

По словам нардепа, документ разработан в рамках реализации курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.



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