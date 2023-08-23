Страны БРИКС согласовали принципы расширения состава организации

Страны БРИКС приняли документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

В сообщениях пока не говорится о том, какие конкретно принципы расширения БРИКС удалось согласовать.

Ранее в среду СМИ сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить реализацию плана по расширению состава организации.

К настоящему моменту около 20 стран подали официальные заявки на вступление в состав БРИКС, в том числе Саудовская Аравия, Индонезия и Египет, пишет Финмаркет.

В преддверие саммита лидеров БРИКС многие мировые СМИ сообщали о наличии разногласий между участниками объединения относительно темпов вступления других государств в БРИКС. Так, ЮАР и Россия поддерживали расширение объединения, а Бразилия высказывала опасения на этот счет, Индия также колебалась.

Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите в среду заявил, что "полностью поддерживает" расширение блока в тех случаях, когда все члены выступают за это.

"Индия полностью поддерживает расширение состава БРИКС, и мы приветствуем движение вперед на основании консенсуса", - сказал Моди.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге.