Последнее обновление: 23.08.2023 15:39

Южная Осетия стремится в Союзное государство Беларуси и РФ

Непризнанная Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Беларуси, поэтому для нее важно признание республики Минском. Об этом заявил РИА Новости "государственный советник президента" Южной Осетии Вячеслав Гобозов.

"У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Беларуси, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Беларусью, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики", - сказал Гобозов.

По его мнению, Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала.



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