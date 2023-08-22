Польша подтверждает перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Польский президент Анджей Дуда во вторник заявил, что Россия уже находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия в соседнюю Беларусь. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой.

Президент Польши рассказал, что проинформировал португальского коллегу "о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси", сообщает AP.

"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил Дуда, не приведя никаких подробностей.

Он одновременно добавил, что действия Москвы и Минска "очевидным образом меняют архитектуру безопасности в нашей части Европы".

"Это меняет архитектуру безопасности непосредственно у нас, но одновременно и на восточном фланге НАТО. Таким образом, это фактически меняет ситуацию для всего Альянса", – добавил президент Польши.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.