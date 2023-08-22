США присоединятся к обучению украинских пилотов на F-16

США готовы присоединиться к обучение украинских пилотов на западных истребителях на F-16, если европейские страны не будут успевать за графиком.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы Пентагона, если Дания и Нидерланды, которые взяли на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика, или потребуется обучить дополнительное количество летчиков ВСУ, тогда Штаты присоединятся к процессу обучения.

Сингх отметила, что украинским пилотам нужно будет пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на F-16. она добавила, что это займет некоторое время.

Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 самолетов от Дании. Первая партия из 6 истребителей отправится в Украину ближе к концу года.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались".