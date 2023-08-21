Последнее обновление: 21.08.2023 19:12

Посольство США призвало своих граждан покинуть Беларусь

Посольство США призвало своих граждан покинуть Беларусь.

"Сейчас открыты четыре погранперехода. Правительства Польши, Литвы и Латвии заявили о возможности дальнейшего закрытия погранпереходов с Беларусью", - говорится в сообщении.

Американским гражданам рекомендовано не въезжать в Беларусь из-за "произвольного применения местных законов" и риска задержания, а также ограниченной способности посольства оказать помощь своим гражданам, проживающим в Беларуси или направляющимся в нее.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. Необходимо рассмотреть возможность выезда через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси", - говорится в сообщении.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование