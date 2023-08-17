Страны Балтии присоединились к декларации G7 по поддержке Украины

Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют также декларацией о "гарантиях безопасности".

Совместное заявление одновременно опубликовали премьер-министры трех балтийских государств.

Премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните заявили о присоединении декларации G7 о поддержке Украины.

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", – отмечают они.

Премьеры подчеркнули, что борьба Украины с агрессором помогает защитить евроатлантическую безопасность и международный порядок, основанный на правилах, и обещают поддерживать Украину "до победы" и участвовать в международных усилиях для защиты ее независимости, демократии и благосостояния, как и привлечение к ответственности ответственных за преступление агрессии и другие.

"Мы твердо убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию экспансионистской России. Членство Украины в НАТО также существенно усилит евроатлантическую безопасность и стабильность. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины – в НАТО. Мы продолжим непоколебимую поддержку Украины, чтобы она как можно быстрее стала членом Альянса", – отмечают премьеры.

Они обещают также сотрудничать с Украиной на ее пути в ЕС и надеются на начало переговоров о вступлении в 2023 году, после соответствующей оценки Еврокомиссии.

"Сильная, независимая и процветающая Украина, которая полностью интегрирована в евроатлантическую семью – это крайне важно для европейской безопасности", – отмечают премьеры.