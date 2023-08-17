Последнее обновление: 17.08.2023 12:35

Минюст Украины подал иск о национализации активов Минобороны Беларуси

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд два иска о взыскании активов против российский группы компаний "Волга-Днепр" и минобороны Беларуси.

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых, сообщают украинские медиа.

Отмечается, что взыскание активов "Волга-Днепр" и Минобороны Беларуси касается авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" и одного авиационного двигателя и воздушного стартера.

По словам Богатых, иск к "Волга-Днепр", которая является одной из крупнейших логистических компаний РФ в сфере транспортных авиаперевозок, имеет предприятия и активы во многих странах мира - сверхважный еще и с точки зрения международной конфискации.

«В Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании и сейчас арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это - сотни миллионов долларов", - добавила чиновница.

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