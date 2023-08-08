В Центральноафриканской̆ Республике завершается подсчет голосов после референдуме о конституционных изменениях, позволяющих действующему президенту баллотироваться на пост столько раз, сколько он захочет.

Оппозиция назвала референдум фарсом. Если верить предварительным результатам, то соответствующие изменения в конституцию были поддержаны 95% проголосовавших, однако явка, по словам оппонентов нынешней̆ власти, составила всего 10%.

В ЦАР продолжается гражданская война, из-за которой̆ треть всех граждан страны были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Фостен-Арканж Туадера опирается на силы российского ЧВК «Вагнер», пишет BBC.

В середине июля агентство Reuters сообщило , что десятки военнослужащих ЧВК прибыли в Центральноафриканскую Республику для обеспечения проведения референдума. Ранее, после скоротечного мятежа Евгения Пригожина сотни наемников ЧВК «Вагнер» из страны уехали.

Президент ЦАР Туадера был впервые избран в 2016 году и переизбран на свой пост в 2020. Он официально обратился к России за помощью по борьбе с повстанческими группировками в 2018 году.

Часть наемников ЧВК «Вагнер» входят в состав личной̆ службы безопасности Туадеры и их регулярно видят рядом с ним. Силы ЧВК обвиняются в совершении военных преступлений. Они поддерживают президента Туадеру в борьбе с повстанческими группировками, которые все еще контролируют большие территории страны. Кроме того, по некоторым сообщениям, они занимаются торговлей̆ полезными ископаемыми и контролируют деревообрабатывающую промышленность.

Когда изменения в конституцию будут внесены, президентский̆ мандат не будет ограничиваться двумя сроками, а также будет продлен с пяти лет до семи. Политики с двойным гражданством не смогут баллотироваться в президенты, если не откажутся от второго гражданства.

В течение прошлого года президент и члены его правящей̆ «Партии объединенных сердец» (Mouvement des Cœurs unis, MCU), заявляли, что следуют «воле народа». Правда, доказательств тому, что эта поддержка действительно существует, немного.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch отметила , что она выражалась в маршах, организованных ассоциациями, связанными с MCU, за участие в которых по крайней̆ мере некоторым молодым людям платили.

Оппозиционные партии и некоторые общественные организации референдум бойкотировали, назвав его «конституционным переворотом», призванным обеспечить Туадере пожизненное сохранение власти.

Изменения в конституцию направлены и на то, чтобы формально закрепить понятие, кто именно может считаться истинным гражданином ЦАР и иметь право в будущем баллотироваться на пост президента. Таковым будет считаться только человек, у которого оба родителя являются гражданами страны.

Это, по словам правозащитников, напоминает противостояние повстанческого движения «Антибалака», образованное христианами и последователями традиционных африканских религий, с мусульманской военизированной группировкой «Селека» , притеснявшей̆ христиан после того, как к власти в ЦАР в 2013 году пришел глава «Селеки» президент-мусульманин Мишель Джотодия.

Правозащитники из «Международной амнистии» отмечали , что преступления против человечности совершали обе стороны, но одним из обвинений, выдвигаемых «Антибалакой» против мусульман заключалось в том, что они якобы иностранцы.

Конституционное закрепление понятия «иностранец» может привести к новым репрессиям.

Также будет введена новая должность вице-президента, который̆ будет назначаться президентом, Сенат будет упразднен, и парламент будет состоять только из одной̆ палаты.