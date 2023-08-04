CNN: Путин надеется на победу Трампа на президентских выборах США

CNN со ссылкой на четыре источника в администрации США сообщает о том, что Владимир Путин намерен затянуть войну в Украине до президентских выборов в конце 2024 года.

Путин надеется, что на этих выборах победит Дональд Трамп — или, возможно, другой республиканец, который не будет так активно помогать Украине. Это приведет к тому, что позиции России на потенциальных переговорах станут сильнее.

«Путин знает, что Трамп ему поможет. Как знают это и украинцы, и наши европейские партнеры, — говорит один из источников CNN. — Поэтому хотя мы не видели ничего в явном виде на этот счет, но все думают об этом».

Неназванный европейский дипломат сказал CNN, что именно попытка переждать войну в Украине до выборов в США «и является планом Путина».

Дональд Трамп несмотря на новые уголовные обвинения в свой адрес является фаворитом Республиканской партии на президентских выборах-2024.

Его партийный конкурент, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сегодня посетил Украину и заявил, что помощь США Украине должна сохраниться в прежнем объеме.