Россия объявила 1-го и 2-го секретарей посольства США персонами нон грата

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства.

Они объявлены персонами нон грата и должны в течение семи суток покинуть РФ, заявили в четверг в ИД РФ, передает ТАСС.

"Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым", цитирует ТАСС заявление МИД РФ.

"Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи суток в статусе "персона нон грата", - отметили в МИД РФ, напомнив, что Шонову за материальное вознаграждение давались задания, целью которых было нанесение ущерба национальной безопасности России.

В министерстве подчеркнули, что противоправная активность диппредставительства США, включая вмешательство во внутренние дела РФ "недопустима и будет решительно пресекаться".

Ранее ФСБ России распространила видеозапись допроса бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, где тот признает вину в сборе за вознаграждение данных о военном вторжении РФ в Украину по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства - Силлина и Бернстайна.