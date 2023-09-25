Последнее обновление: 25.09.2023 18:10

Блинкен высказал опасения по поводу сотрудничество России с КНДР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Стратегическом форуме Южная Корея-США заявил о росте опасности из-за углубления сотрудничества между Россией и КНДР, сообщает CNN.

Блинкен отметил, что недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ стал демонстрацией "угроз для более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.

Он указал, что Россия "отчаянно ищет оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины", а КНДР "ищет помощи для укрепления и совершенствования своих ракетных программ".

По словам госсекретаря, США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества России и Северной Кореи, которые угрожают глобальному миру и безопасности", – добавил Блинкен.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование