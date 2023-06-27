Последнее обновление: 27.06.2023 13:12

Госдеп США еще в пятницу приказал дипломатам не комментировать мятеж Пригожина

Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме в пятницу вечером приказал сотрудникам Государственного департамента не высказываться относительно мятежа, который разворачивался в России.

Срочная телеграмма, которую разослали всем американским дипломатам по всему миру, показала уровень тревоги в администрации Байдена относительно событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Государственного департамента контролировать американские месседжи о ситуации в публичном и частном пространстве, сообщает The Hill со ссылкой на трех американских чиновников.

В телеграмме Блинкен приказал всем сотрудникам Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России. Если американских дипломатов спрашивали о событиях в России представители иностранных правительств, то, по словам американских чиновников, они должны были лишь отвечать, что США следят за ситуацией, говорилось в телеграмме.

В телеграмме добавлялось, что ситуацией занимается непосредственно госсекретарь и его ближайший персонал.

Один американский чиновник отметил изданию, что среди тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что ее прислали для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, будто США каким-то образом причастны к кризису.

Другой американский чиновник сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень непонятной, и, похоже, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники молчали, пока не появится больше деталей о ситуации.

В нескольких интервью на выходных Блинкен заявил, что кризис является внутренним делом России, и США не имеют к нему никакого отношения.

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