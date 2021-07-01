В России признаны нежелательными 40 неправительственных организаций

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными еще три иностранные неправительственные организации.

В данный перечень включены британские образовательные НПО Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), а также французская European Choice ("Европейский выбор"), заявило ведомство в Москве в среду, 30 июня.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", передает DW.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования", - говорится далее в заявлении.

Тем самым в списке нежелательных организаций в РФ числятся 40 НПО.