Правительство Британии обновило список угроз нацбезопасности

Правительство Великобритании определило список угроз национальной безопасности из 89 пунктов, который, в частности, включает вероятную новую пандемию, способность РФ нарушить глобальные поставки энергоносителей и экстремальные погодные условия.

Правительство обновило список угроз, чтобы помочь жителям Британии подготовиться к "худшим сценариям", которые могут поразить страну, объяснили на Даунинг-стрит.

Среди вероятных угроз нацбезопасности британское правительство также назвало злонамеренное использование беспилотников для нарушения работы транспорта и других ключевых элементов инфраструктуры, а также возможный сбой в работе подводных трансатлантических телекоммуникационных кабелей.

Также список рисков включает убийство британского государственного деятеля, передает Sky News.

Последний список содержит некоторую ранее засекреченную информацию, что делает его наиболее прозрачным с момента первой публикации такого списка в 2008 году.